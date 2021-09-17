Верховный суд отменил приговор бывшему судье из-за нарушений САП

Верховный суд заявляет, что отменил обвинительный приговор бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области Владимиру Пономаренко и закрыл производство по нему из-за грубого нарушение прокурором САП норм УПК Украины.

Как отмечается на сайте Верховного суда, 15 сентября 2021 коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу № 711 / 3111/19 (производство № 51-2890км19) рассмотрела кассационные жалобы осужденного и его защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда ККС ВС отменила эти судебные решения и закрыла уголовное производство по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

«Как установила ККС ВС, в этом уголовном производстве было существенно нарушено требования УПК Украины, заключающиеся, в частности, в том, что обвинительный акт направлен в суд по истечению сроков досудебного расследования», — говорится в сообщении.

«ККС ВС пришла к выводу, что окончание срока досудебного расследования законодатель связывает с обращением с обвинительным актом в суд (его фактическим направлением). Поэтому в пределах срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручены, но и непосредственно направлено в адрес суда », - отмечают в Верховном суде.

По мнению судей ВС, «направление прокурором обвинительного акта по окончании предварительного расследования в суд исключает приобретение лицом процессуального статуса обвиняемого (подсудимого), а следовательно, делает невозможным рассмотрение в суде уголовного производства по сути и ведет к закрытию уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины».

«Согласно п. 1 ч. 2 ст. 412 УПК Украины судебное решение отменяется, если суд, имея все основания для закрытия уголовного производства, этого не сделал. Поэтому закрыть это производство и отменить судебные решения нижестоящих инстанций обязан суд кассационной инстанции» , - добавляет коллегия судей ВС

Полный текст постановления объявлен 17 сентября.

Напомним, что в 2018 году Владимир Пономаренко якобы взял 30000 гривен взятки за влияние на принятие решений судьями Сосновского районного суда г. Черкасы в определенных делах. В частности, речь шла о «отмазывании» от наказания пьяного водителя.

19 февраля 2021 судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов признали Владимира Пономаренко виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы.

21 апреля приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

15 сентября Верховный суд отменил приговор судье Апелляционного суда Черкасской области в отставке Владимиру Пономаренко.