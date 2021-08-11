Месси счастлив, что стал игроком «Пари Сен-Жермен»

Аргентинский нападающий, шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заявил, что испытывает счастье после того, как заключил контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). В эти минуты проходит его первая пресс-конференция в качестве игрока ПСЖ.

«Я чувствую безмерное счастье. Все, что случилось со мной в последние недели, было очень трогательно»,— сказал Месси на пресс-конференции.

В то же время он не исключил, что его могут ждать потрясения в «Пари Сен-Жермен».

«У тебя может быть лучшая команда в мире, но Лигу чемпионов ты не выиграешь: могут быть неприятные потрясения. Моя цель и мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, Париж — лучшее место, чтобы решить такую амбициозную задачу», — сказал Месси.

На вопрос, когда он сможет дебютировать в составе нового клуба Месси ответил: «Мое единственное желание сейчас — приступить к тренировкам. Когда выйду на поле — вопрос к тренерскому штабу. Когда они решат, что я готов, тут же дебютирую за клуб».

Также он высказался о совместной игре с Килианом Мбаппе и Неймаром в одном клубе. «Это действительно безумие, и я очень этому рад. Это невероятно — проводить повседневную жизнь с ними и командой. Я действительно хочу тренироваться и играть сейчас, потому что я собираюсь выступать с лучшими игроками. Это невероятный опыт», — отметил аргентинец.

Накануне Месси, который не смог продлить контракт с «Барселоной» по финансовым причинам, прибыл в Париж. Он заключил соглашение с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один сезон. Аргентинец будет выступать во французском клубе под номером 30.

Аргентинец — воспитанник «Барселоны» он выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с испанским клубом истек 1 июля. 5 августа стороны объявили, что несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество они не смогут подписать новый контракт.

В «Барселоне» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также Месси с «Барселоной» одержал четыре победы в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.