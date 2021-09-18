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Американского миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности

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Американского миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности
Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе суд признал магната в сфере недвижимости и миллионера Роберта Дёрст виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, присяжным заседателям понадобилось три дня на обсуждение, чтобы вынести решение по этому делу. 78-летнему миллионеру грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Судья должен вынести окончательный приговор в октябре.

Дёрст не присутствовал на слушаниях, так как он находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

Дёрст был арестован в марте 2015 года по подозрению в убийстве Берман. Женщина была найдена с простреленной головой в своем доме, когда полицейские собирались допросить ее в связи с делом об исчезновении жены предпринимателя Кэтлин. Супруга Дёрста исчезла при загадочных обстоятельствах в 1982 году и позже была признана умершей.

Дёрст случайно признался в убийстве подруги во время съемок документального фильма «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дёрста», который выпустила компания HBO. «Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех», — сказал он, когда отошел в ванную комнату, забыв снять себя микрофон.

Прокуратура считает, что Дёрст выстрелил Берман в голову. По версии обвинения, он признался ей, что убил свою супругу, а затем был вынужден убить и Берман, чтобы замести следы, отмечает CNN. Миллионер долгое время отрицал причастность к преступлениям, но в ходе допроса давал противоречивые показания.

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В 2001 году Дёрст был арестован по обвинению в убийстве своего соседа Морриса Блэка. Миллионер признался, что застрелил мужчину, расчленил его тело и выбросил останки в море. Однако адвокатам Дёрста удалось доказать, что речь шла о самообороне, и их подзащитный был оправдан.

Робет Дёрст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дёрста. Согласно рейтингу Forbes, семья Дёрст занимает 47-е место в списке богатейших семей и является одной из крупнейших империй недвижимости, ее состояние оценивается в $8,1 млрд.

США, убийство, миллионер, Роберт Дёрст
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