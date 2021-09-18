Американского миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности

В Лос-Анджелесе суд признал магната в сфере недвижимости и миллионера Роберта Дёрст виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечает агентство, присяжным заседателям понадобилось три дня на обсуждение, чтобы вынести решение по этому делу. 78-летнему миллионеру грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Судья должен вынести окончательный приговор в октябре.
Дёрст не присутствовал на слушаниях, так как он находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.
Дёрст был арестован в марте 2015 года по подозрению в убийстве Берман. Женщина была найдена с простреленной головой в своем доме, когда полицейские собирались допросить ее в связи с делом об исчезновении жены предпринимателя Кэтлин. Супруга Дёрста исчезла при загадочных обстоятельствах в 1982 году и позже была признана умершей.
Дёрст случайно признался в убийстве подруги во время съемок документального фильма «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дёрста», который выпустила компания HBO. «Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех», — сказал он, когда отошел в ванную комнату, забыв снять себя микрофон.
Прокуратура считает, что Дёрст выстрелил Берман в голову. По версии обвинения, он признался ей, что убил свою супругу, а затем был вынужден убить и Берман, чтобы замести следы, отмечает CNN. Миллионер долгое время отрицал причастность к преступлениям, но в ходе допроса давал противоречивые показания.
В 2001 году Дёрст был арестован по обвинению в убийстве своего соседа Морриса Блэка. Миллионер признался, что застрелил мужчину, расчленил его тело и выбросил останки в море. Однако адвокатам Дёрста удалось доказать, что речь шла о самообороне, и их подзащитный был оправдан.
Робет Дёрст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дёрста. Согласно рейтингу Forbes, семья Дёрст занимает 47-е место в списке богатейших семей и является одной из крупнейших империй недвижимости, ее состояние оценивается в $8,1 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016