Твердотопливные котлы — независимость домовладельцев от цены на газ

Июнь 2021 года принес украинским потребителям газа неприятную новость — очередное подорожание голубого топлива. Теперь люди, которые не пользуются летним тарифом, будут платить значительно больше, почти 12 грн за кубометр топлива. В холодное время года платежки за отопление «порадуют» их четырехзначными цифрами.

Ежегодно газовые расценки повышаются. Это глобальное повышение, которое происходит не только в Украине, но и по всему миру. Подобная динамика подталкивает потребителя к мысли, что пора обогревать жилые помещения другим способом.

Что предпринять, если цены на газ постоянно повышаются?

Не желая зависеть от ежегодных колебаний газовых расценок, домовладельцы обращают внимание на альтернативный вариант — твердотопливные котлы. Их можно топить торфом, коксом, дровами, пеллетами или углем. По сравнению с газом это намного выгоднее.

Производством оборудования на твердом топливе в Украине занимается множество компаний. Наиболее востребованные модели пеллетных котлов принадлежат фирме "ALTEP". Ее продукцию можно купить на Украине и за ее пределами: в Молдове, Румынии или Беларуси. Все изделия сертифицированы, поэтому покупатель может быть уверен в высоком качестве твердотопливных котлов Altep.

Преимущества котлов на пеллетах

Несмотря на высокую стоимость, качество голубого топлива в последние годы значительно ухудшилось. Из-за примесей посторонних веществ количество потребляемых газовых кубометров увеличилось. Это удивительно, ведь кубатура площади домов осталась прежней, а зимы в последнее десятилетие не слишком суровые.

Большие суммы зимних платежек заставляют задуматься об установке котла на твердом топливе. Это значительно снизит расходы на обогрев жилища. Затраты на приобретение пеллетного котла быстро окупятся. Качественное оборудование прослужит долгие годы, обогревая дом в непогоду.

Плюсы котлов на пеллетах:

быстрая отдача тепла;

экологичность и умеренная цена топлива;

большой выбор энергоносителей — кокс, дрова, торф, уголь, пеллеты;

доступность энергоносителей;

длительное горение;

небольшой процент отходов при сгорании;

простое обслуживание;

современный внешний вид.

После установки котла на твердом топливе пользователь не только сэкономит средства на обогреве здания, но и перестанет зависеть от поставок газа. Экономия происходит за счет автоматической подачи топлива в пеллетных котлах к которым дополнительно устанавливается автоматика, бункер для пеллет и механизм подачи гранул, пример пеллетного котла с автоматической поалдчей представлен на сайте производителя - https://altep.ua/ru/catalog/kotly-na-pellete/c9. В осеннюю слякоть и зимний холод в доме будет комфортная температура, тепло и уютно.