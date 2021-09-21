В поездах «Укрзализныци» могут появиться места для велосипедов

«Укрзализныця» рассматривает возможности оборудования поездов дальнего следования креплениями для велосипедов, рассказал директор филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский агентству «Интерфакс-Украина» на ж/д выставке TRAKO в Польше.
«Интересное решение с замочками. Если мы сделаем, как здесь (в представленных на выставке поездах — Ред.), с замочком, пассажир его (велосипед — Ред.) обнаружит утром», — сказал он.
При этом Перцовский отметил, что к настоящему времени все электропоезда компании уже со стойками для велосипедов. Кроме того, на летний сезон на ряд маршрутов Львовской ж/д вернули веловагоны.
Говоря о цели своего визита на выставку, он отметил, что компания провела несколько встреч с производителями, которым интересны планы УЗ.
TRAKO — международная ж/д выставка, крупнейшая в Польше и вторая по величине в Европе. С 2001 года проходит в г.Гданьск каждые два года. С 2013 года — в выставочном комплексе AmberExpo.
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