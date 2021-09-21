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Журналисты узнали, как Путин и Байден обсуждали слова об «убийце»

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Журналисты узнали, как Путин и Байден обсуждали слова об «убийце»

Журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста в своей недавно опубликованной книге «Угроза» рассказали о фрагменте телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, который состоялся 13 апреля 2021 года. Отрывок из книги приводит ABC News.

Путин сказал Байдену, что был огорчен словами американского президента в интервью Джорджу Стефанопулосу 16 марта, написали журналисты. Речь идет о нашумевшей фразе, когда Байден на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно.

«Я огорчен, что вы назвали меня убийцей», — описали слова Путина в разговоре с Байденом 13 апреля авторы книги. По их версии, президент США объяснил Путину свою позицию словами: «Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему».

Именно во время этого телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы на нейтральной территории в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. В итоге встреча состоялась в Женеве 16 июня.

После интервью Стефанопулосу со словами об «убийце» Путин пожелал Байдену здоровья «без иронии и без шуток». «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя», — продолжил президент России и рассказал о воспоминании из детства, когда во дворе во время споров употреблялось выражение «кто так обзывается, тот так и называется». «И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий», — заявил президент России.

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Позже Путин рассказал, что Байден объяснился с ним по поводу его заявления об «убийце». «Ну, что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили», — сказал президент России.

Накануне саммита в Женеве журналисты снова спросили у Байдена, продолжает ли он считать Путина убийцей. «Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но, послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», — завершил мысль Байден.

Владимир Путин, Джо Байден
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