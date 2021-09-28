Введение ПРРО для ФЛП с января 2022 года

В 2019 году Верховная Рада взялась за разработку законопроекта про обязательный переход предпринимателей на работу с кассовым аппаратом. Первым этапом внедрить РРО должны были ФЛП 2, 3 и 4 групп в ритейле — для них была установлена дата 1 января 2021 года. Все остальные предприниматели могли перейти на кассовые аппараты до 1 апреля 2021 года.

В 2020 году предприниматели вышли с протестами и митингами к Верховной Раде — их цель была в том, чтобы дату обязательного ввода РРО перенесли, так как 2020 год и так стал тяжелым для всего бизнеса из-за пандемии. Верховная Рада прислушалась и издала Закон от 01.12.2020 № 1017, в котором говорится, что обязательный переход на кассовые аппараты перенесли на 1 января 2021 года. Но есть некоторые изменения: с января сразу все предприниматели должны будут перейти на работу с фискальными чеками — уже не будет деления на этапы.

К чему готовиться предпринимателям

С выходом нового закона в него внесли и другие изменения, теперь кассовые аппараты должны установить и другие сферы, помимо ритейла и общепита, в которых есть риск уклонения от уплаты налогов. Например, предприниматели, которые продают:

технически сложные бытовые товары с гарантийным сроком;

медикаменты и изделия медицинского назначения.

Есть и хорошие поправки в новом законе — он отменяет такие штрафы, которые раньше могли выписывать для предпринимателей:

выплата компенсации покупателю в размере 100% от покупки — теперь сумма компенсации будет в размере 10% от чека за первое нарушение и 50% за последующие. Нарушением можно считать невыдачу фискального чека покупателю.

штраф за то, что наличная выручка не совпадает с суммой в отчете кассового аппарата;

штраф за цен и кодов УКТ ЗЕД, внесенных в память РРО.

По ссылке можно детальнее ознакомится с новыми правилами работы с РРО для ресторанов и кафе.

Как предпринимателям упростить работу с кассовым аппаратом

Из плюсов обязательного перехода на кассовые аппараты то, что предпринимателям разрешили работать с программным РРО — это упростит сам процесс и сократит расходы на внедрение кассы. ПРРО — онлайн вариант кассового аппарата, программа устанавливается на планшет и заменяет стационарный кассовый аппарат. К примеру, программный РРО от Poster дает возможность работать с электронными фискальными чеками — данные по ним отправляются в налоговую автоматически после продажи. Каждому чеку присваивается QR-код, он может быть напечатан на обычном термальном принтере. Покупатель с помощью QR-кода сможет проверить подлинность чека на сайте налоговой.

Основные преимущества работы с ПРРО:

1. Экономия на оборудовании — фискальные регистраторы стоят недешево и требуют дорогостоящего ремонта, если что-то сломается. С программным РРО можно сэкономить на покупке и обслуживании, так как оплата производится по модели подписки — вы платите раз в месяц и получаете услугу.

2. Электронные отчеты — фискальный отчет будет создан и отправлен автоматически в ГНС. С ПРРО не нужно будет печатать Z-отчеты и хранить их, все данные будут хранится в системе.

3. Можно работать без интернета — в случае, если у вас отключится интернет и не будет доступа к серверу налоговой, вы все равно сможете печатать фискальные чеки и вести продажи. Как только связь восстановится, все чеки автоматически отправятся на сервер налоговой.