Саакашвили купил билет до Тбилиси ради «спасения Грузии»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября, когда в стране будут проходить выборы в местные органы власти. Об этом он написал в своем Facebook.
«Решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания, и как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее», — сказал он.
Кроме этого, экс-президент опубликовал скриншот электронного билета, из которого следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (имя его матери — Ред.) вылетят из киевского Борисполя в 19:20 и прилетят в международный аэропорт Тбилиси в 23:45 2 октября.
Саакашвили возглавлял Грузию в период в 2008–2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
В конце июля Саакашвили в своих социальных сетях также говорил о намерении приехать в Грузию этой осенью. Второго октября в стране состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
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