Курильщики намного чаще попадают в больницу из-за COVID-19

Курение повышает вероятность тяжелого течения заболевания, и курильщики на 60–80% чаще оказываются в больницах с COVID-19, чем некурящие люди. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, проанализировав данные более чем 420 тыс. пациентов, включая медицинские карты, истории болезни, результаты анализов на COVID-19. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале BMJ.
Если сравнивать с теми людьми, которые никогда не курили, то у курильщиков, отмечают ученые, на 45% выше вероятность заразиться COVID-19 и на 80% выше вероятность попасть в больницу с тяжелой формой заболевания. Кроме того, у них значительно выше вероятность от этого умереть.
«Результаты убедительно показывают, что курение связано с риском тяжелого течения COVID точно так же, как курение связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, разных видов рака и всех других заболеваний, с которыми, как мы знаем, связано курение. То же самое верно и в случае с COVID» ,— отмечает руководитель исследования профессор Эшли Клифт.
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