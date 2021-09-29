Цена газа в Европе уже выше $1000 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше $ 1000 за 1 тыс. куб. м и превысила $1 040 после корректировки до $950 накануне вечером. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $1 045 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня составляет порядка 8%.
Стоимость октябрьского фьючерса составляет порядка $1 032 за 1 тыс. куб. м.
Накануне цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1 040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.
При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, не исключают эксперты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016