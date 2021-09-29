Украинские партии за 5 лет только официально израсходовали свыше 3 млрд грн

Украинские политические партии потратили на свою деятельность более 3 млрд грн за последние пять лет, а около 40% средств, полученных за счет государственного финансирования, направили на прямую рекламу, сообщил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«За последние пять лет украинские политические партии потратили более 3 млрд грн, и львиная доля этих средств — это средства, полученные в рамках государственного финансирования политических партий. Мы проанализировали расходы политических партий с момента введения государственного финансирования, то есть в отчете указаны 2016-2020 годы», — сказал Кошель в среду на презентации исследования КИУ «Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине», сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Комитета избирателей и согласно результатам анализа официальных отчетов, набольшее количество средств на протяжении последних пяти лет потратили «Радикальная партия Олега Ляшко» и Всеукраинское объединение «Батькивщина».

«Так, за пять лет „Радикальной партией Олега Ляшко“ потрачено на осуществление уставной деятельности 644 млн грн. Также партия стала лидером по расходам на парламентскую избирательную кампанию 2019 года, потратив в рамках нее почти 115 млн грн. „Батькившина“ за пять лет потратила 631 млн грн, из них 87 млн — на парламентскую кампанию 2019 года», — уточнил руководитель КИУ.

Расходы средств от государственного финансирования партии «Европейская солидарность» за последние пять лет составили 577 млн грн, а партии «Слуга народа» — 513 млн грн за два года деятельности. Следующими политсилами со значительными расходами госсредств, по данным КИУ, являются «Оппозиционная платформа — За жизнь» (190 млн грн) и ВО «Свобода» (119 млн грн). В то же время «Украинская стратегия Гройсмана» потратила 117 млн грн, притом, что эта партия не получала средств в рамках госфинансирования.

Среди рейтинговых партий на момент старта исследования КИУ указывает партию «УДАР» как такую, которая показала достаточно низкий уровень расходов — за пять лет политсила потратила менее 3 млн грн.

Вместе с тем Кошель подчеркнул, что согласно анализу финансовых отчетов по итогам государственного финансирования за 2016-2020 годы, около 40% средств партии расходуют на прямую рекламу.

«Доля расходов на прямую рекламу у разных партий отличается. Один из наибольших показателей — у партии „Наши“, которая в годовом отчете за 2018 год указала суммарно 10,2 млн грн, из которых 10,1 млн было потрачено на размещение внешней политической рекламы (билборды)», — уточнил глава КИУ.

Значительные расходы на рекламу также у ОПЗЖ — более 80 млн грн. По данным Комитета избирателей, эта партия в 2019 году указала 32,3 млн грн расходов, из которых 19,9 млн были направлены на пропагандистскую деятельность (13,4 млн — реклама на телевидении).

Партия «Батькивщина» в 2018 году указала 188 млн грн расходов, из которых 155 млн грн — пропагандистская деятельность (120 млн грн было направлено на телерекламу). «Радикальная партия Олега Ляшко» за этот период потратила почти 94 млн грн, из которых 58 млн грн составили расходы на рекламную деятельность, в частности 36 млн грн — на телевидении.