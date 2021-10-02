В центре столицы проходит «Марш за Киев»

В центре столицы в субботу, 2 октября, проходит акция «Марш за Киев» для привлечения внимания к проблемам города.
Как передает «Интерфакс-Украина», по состоянию на 14:20 на площади Конституции, возле Верховной Рады, собралось несколько тысяч человек.
В руках у протестующих плакаты с надписями: «Требуем город для жизни», «Не разрушай — реставрируй», «Архитектура модернизма — наше наследие», «Сохрани природные берега Днепра», «Кличко, останови вырубку деревьев», «Требуем чистый воздух и воду», «Наука и образование — коренные киевляне», «Хватит издеваться над моим городом».
Ожидается, что после митинга у здания Рады участники акции пойдут к Офису президента, а далее ориентировочно в 16:20 — к зданию Киевской городской государственной администрации, где также состоится демонстрация.
По словам организаторов у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.
В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.
«Мы требуем города, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться», — заявляют организаторы.
В «Марше за Киев» принимает более 40 городских неполитических инициатив.
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