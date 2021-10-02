Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его намерение оставаться главой государства будет зависеть в том числе от действий стран Запада и степени их агрессивности по отношению к стране. Комментарии президента прозвучали в интервью телеканалу CNN.

Беседовавший с Лукашенко Мэттью Чанс напомнил, что тот находится у власти в течение 27 лет, и спросил, когда он планирует покинуть пост. «Должны быть мир и спокойствие, чтобы не было разрушено то, что я построил как первый президент Белоруссии, как вы сказали, — ответил Лукашенко. — Но если вы будете нападать на нас все время, сбрасывать бомбы, отказывать нам в нашем собственном мнении, в нашей идентичности и в нашей независимости, тогда я буду президентом всегда. Я буду защищать то, что создал вместе с белорусским народом, ценой собственной жизни, если необходимо».

Он подчеркнул, что президент может оставаться на посту столько, сколько он будет готов, и настолько долго, насколько его будет избирать народ. «Но только если он в хорошей форме, здоров и способен управлять страной. Здесь непростая ситуация. Так что нужен энергичный, здоровый человек, избранный народом и этот человек должен хотеть быть президентом», — заключил Лукашенко.

При этом он заверил собеседника, что не собирается оставаться в должности президента до конца жизни. «Мэттью, я клянусь, я не буду оставаться президентом до тех пор, пока не умру. Я клянусь. Все зависит от ситуации в Беларуси. Если вы и ваши покровители на Западе, где бы они ни находились, перестанете вмешиваться в наши дела, и мы сможем быть спокойны и уверены как суверенная независимая нация и народ, который заслуживает быть независимым и суверенным, поверьте мне, все произойдет раньше, чем вы думаете. Но если вы осмелитесь еще раз вмешаться в наши дела, как в прошлом году, будет плохо, настолько плохо, насколько вы думаете — прямо сейчас», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент впервые пришел к власти в 1994 году и с тех пор переизбирался. Последние выборы прошли в августе 2020 года. Очередная победа Лукашенко вызвала кризис в стране — оппозиция заявляла, что результаты голосования были подделаны, а во многих городах прошли массовые акции протеста, закончившиеся задержаниями и уголовными делами.

За последний год Лукашенко неоднократно высказывался о своем уходе. Так, в ноябре 2020 года он заявил, что это произойдет «когда надо», но не внезапно, так как это было бы опасно. Кроме того, он пообещал не использовать сценарий транзита власти, который предполагает передачу ее преемнику, и заверил, что во главе государства будет избранный народом человек.

В феврале Лукашенко подчеркивал, что главное условие его ухода — мир и порядок в стране.

В августе президент Беларуси сообщил, что «очень скоро» покинет высшую должность страны, а в сентябре снова заверил, что не собирается держаться за власть «посиневшими руками».