Совет: как правильно арендовать офис?

Аренда офиса кажется простой задачей, ведь найти помещение для собственной компании можно практически в любом районе столицы. Но как всегда «дьявол кроется в деталях» — при более взвешенном подходе оказывается, что внимания стоит каждая мелочь. Мы собрали несколько полезных советов по теме аренды офиса в Киеве. Они касаются нюансов, которые чаще всего забывают принять во внимание владельцы бизнеса.

Топ советов по аренде офиса

Обсуждайте возможное повышение ставки. Новые бизнес-центры и другие объекты, предлагающие аренду офисов, часто завлекают клиентов низкими расценками, однако в течение ближайших 1–1,5 лет предполагают серьезное увеличение ставки. Убедитесь, что подобные колебания цен детально описаны в договоре и подходят вам. Хорошим решением будет аренда офисов https://gullivercenter.com/ru/bc, поскольку здесь стоимость достаточно стабильна.

Подробно оговорите варианты расторжения договора до его подписания. В документе должны быть прописаны все случаи, когда арендодатель или его клиент могут разорвать деловые взаимоотношения. В противном случае вы рискуете оказаться на улице в любой момент или лишиться залоговых денег.

Обратите внимание на местоположение и транспортную развязку. Сотрудники компании вряд ли захотят ежедневно тратить более часа на дорогу до работы, а клиенты могут и вовсе предпочесть конкурентов, которые удобнее расположены. Решить проблему позволяет аренда офиса в БЦ «Гулливер», поскольку он предлагает помещения в центре Печерска, на правом берегу Киева.

Доверяйте, но проверяйте. Удостоверьтесь, что человек, с которым вы договариваетесь, имеет право сдавать помещение. Это должен быть сотрудник соответствующего отдела БЦ, владелец здания или специалист управляющей компании (если у нее есть право распоряжаться недвижимостью). Убедиться в этом можно, попросив соответствующие документы: договор купли-продажи, договор аренды с генеральной доверенностью, свидетельство о собственности.

Обратите внимание на состояние помещения и поставщиков услуг. Освещение, вентиляция, канализация и водопровод должны работать исправно. Проверьте целостность мебели, качество замков, скорость интернета, уточните возможность смены провайдера.

Решите вопрос безопасности. Обсудите, кто отвечает за обеспечение безопасности и что конкретно включает это понятие. Система видеонаблюдения, сигнализация никогда не помешают. Однако некоторые бизнес-центры устанавливают сложный пропускной режим, который способен отпугнуть не только новых, но и постоянных клиентов.

Украинские бизнес-центры стремятся улучшать качество предлагаемых помещений и поддерживать прозрачную коммуникацию с арендаторами. Сегодня можно наблюдать существенные улучшения в этой сфере услуг B2B. Наглядный пример — бизнес-центр Gulliver, площади которого соответствуют классу «А». При этом помещения полностью готовы к переезду арендатора и развертыванию коммерческой деятельности.