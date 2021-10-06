Войти
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
позиция
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины
столица
Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Посол в ФРГ призвал принять Украину в ЕС из-за жертв во Второй мировой войне

241
Посол в ФРГ призвал принять Украину в ЕС из-за жертв во Второй мировой войне

Германии следует сделать вывод «из темных страниц прошлого» и принять Украину в Евросоюз, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию RND.

По словам Мельника, недавно в Украине провели соцопрос, по итогам которого 61% жителей высказался за предъявление требований Германии о выплате репараций за военные преступления, совершенные немецкими военными в годы Второй мировой войны.

«В Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных сторон прошлого, и Украина будет интегрирована и в ЕС, и в НАТО», — сказал Мельник.

Он пояснил, что в Украине растет чувство несправедливости из-за политики Германии в плане почтении памяти погибших. Мельник добавил, что из-за политики Холокоста в стране погибли 1,5 млн человек.

«То, что федеральный президент своим визитом почтил память жертв Бабьего Яра в Киеве и не менее восьми миллионов украинцев, погибших на войне в Корюковке — хороший жест. Но это лишь первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», — сказал Мельник.

В среду в Киеве ожидается проведение официального мероприятия, посвященного жертвам расстрела в Бабьем Яре. Там в годы Второй мировой войны проходили массовые убийства местных жителей. По разным подсчетам, здесь были расстреляны до 200 тыс. человек.

В мероприятии будут участвовать президент Израиля Ицхак Герцог и Штайнмайер.

Читайте также: В Украине за сутки 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19

В апреле Мельник заявлял, что Германия несет особую ответственность перед Украиной из-за военных преступлений времен Второй Мировой войны. Тогда политик тоже призывал ФРГ «сыграть ведущую роль» в принятии Украины в НАТО.

ЕС, НАТО, Вторая мировая война, Андрей Мельник
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 октября 2021
Вторник, 5 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016