Посол в ФРГ призвал принять Украину в ЕС из-за жертв во Второй мировой войне

Германии следует сделать вывод «из темных страниц прошлого» и принять Украину в Евросоюз, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию RND.
По словам Мельника, недавно в Украине провели соцопрос, по итогам которого 61% жителей высказался за предъявление требований Германии о выплате репараций за военные преступления, совершенные немецкими военными в годы Второй мировой войны.
«В Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных сторон прошлого, и Украина будет интегрирована и в ЕС, и в НАТО», — сказал Мельник.
Он пояснил, что в Украине растет чувство несправедливости из-за политики Германии в плане почтении памяти погибших. Мельник добавил, что из-за политики Холокоста в стране погибли 1,5 млн человек.
«То, что федеральный президент своим визитом почтил память жертв Бабьего Яра в Киеве и не менее восьми миллионов украинцев, погибших на войне в Корюковке — хороший жест. Но это лишь первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», — сказал Мельник.
В среду в Киеве ожидается проведение официального мероприятия, посвященного жертвам расстрела в Бабьем Яре. Там в годы Второй мировой войны проходили массовые убийства местных жителей. По разным подсчетам, здесь были расстреляны до 200 тыс. человек.
В мероприятии будут участвовать президент Израиля Ицхак Герцог и Штайнмайер.
В апреле Мельник заявлял, что Германия несет особую ответственность перед Украиной из-за военных преступлений времен Второй Мировой войны. Тогда политик тоже призывал ФРГ «сыграть ведущую роль» в принятии Украины в НАТО.
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