В Украине за сутки 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 186, медработников — 271). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 745 человек; летальных случаев — 320; выздоровели — 4 630 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 482 518 человек, выздоровело 2 273 382 человека, летальных случаев — 57 526.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
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