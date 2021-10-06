Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Уже через несколько минут после открытия торгов ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1596,8 доллара, а затем преодолели очередную психологическую отметку, достигнув 1607,2 доллара. Это на 15,5 процента выше расчетной цены вторника.
Предыдущий рекорд на торгах зафиксировали накануне — цены поднимались до 1456,8 доллара, но на закрытии несколько снизилась — до 1417,7 доллара.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
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