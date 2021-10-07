Солнечная и сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие двое суток синоптическая ситуация не изменится: территория Украины останется в поле повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода: прохладная ночью и умеренно теплая — днем, на юго-востоке и западе будет ветрено, сообщил Укргидрометцентр.
В пятницу в Украине без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части и местами на западе страны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла; на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.
В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13° .
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 октября самая высокая температура днем была +25,9 в 1935 году, самая низкая ночью −3,6 в 1926 году.
В субботу в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на юге страны 2-7° тепла; днем 10-15°.
В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.
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