Как выбрать оптимальный циркуляционный насос

В последние годы коммунальные услуги все время дорожают. Чтобы минимизировать расходы и при этом иметь комфортную температуру в доме, многие оборудуют в своем жилье автономную систему отопления. Она может быть либо электрической, либо водяной. Во втором случае «сердцем» системы становится газовый, электрический или твердотопливный котел. А чтобы теплоноситель двигался по контуру непрерывно и полноценно, необходимо подбирать хорошие циркуляционные насосы для отопления, желательно европейского производства.

Как работает агрегат

Когда включают котел, вода в баке начинает нагреваться и продвигаться по контуру. Чтобы ускорить процесс прогрева, быстрее продвинуть теплоноситель и обеспечить во всех помещениях комфортную температуру, понадобится циркуляционный насос.

От чего зависит эффективность системы

Однако не стоит полагаться только рассматриваемый агрегат. Эффективность и высокий КПД автономной системы обогрева также зависят от:

качественного наружного утепления дома;

температуры воздуха за окном;

общей площади помещения;

наличия обогреваемых помещений вокруг (если речь идет о многоквартирном доме);

наличия качественных окон и дверей;

качества радиаторов (новые алюминиевые/стальные батареи лучше старых чугунных).

На что обращать внимание при покупке устройства

Мастера в первую очередь обращают внимание на производителя агрегата. Популярными считаются циркуляционные насосы европейских брендов Optima, Grundfos и Pedrollo.

Приобретая рассматриваемое устройство, также обращайте внимание на следующие параметры:

напор. Речь о том, на какую предельную высоту сможет циркуляционный насос продвинуть нагретую воду. Для бытового потребления подойдут насосы с напором 4–8 м. Такого устройства хватит на обустройство автономной системы отопления в двух-, трехэтажном доме;

Речь о том, на какую предельную высоту сможет циркуляционный насос продвинуть нагретую воду. Для бытового потребления подойдут насосы с напором 4–8 м. Такого устройства хватит на обустройство автономной системы отопления в двух-, трехэтажном доме; производительность. Речь о том, сколько литров воды за минуту способен перекачать насос. Желательно выбирать устройство с показателем от 70 л/мин.;

Речь о том, сколько литров воды за минуту способен перекачать насос. Желательно выбирать устройство с показателем от 70 л/мин.; тип ротора — сухой или мокрый. Оптимальный вариант для квартиры или частного дома без подсобного помещения — агрегат с мокрым ротором. В этом случае жидкость гасит вибрации, следовательно, агрегат работает тихо.

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