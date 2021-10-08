Как выбрать оптимальный циркуляционный насос

В последние годы коммунальные услуги все время дорожают. Чтобы минимизировать расходы и при этом иметь комфортную температуру в доме, многие оборудуют в своем жилье автономную систему отопления. Она может быть либо электрической, либо водяной. Во втором случае «сердцем» системы становится газовый, электрический или твердотопливный котел. А чтобы теплоноситель двигался по контуру непрерывно и полноценно, необходимо подбирать хорошие циркуляционные насосы для отопления, желательно европейского производства.
Когда включают котел, вода в баке начинает нагреваться и продвигаться по контуру. Чтобы ускорить процесс прогрева, быстрее продвинуть теплоноситель и обеспечить во всех помещениях комфортную температуру, понадобится циркуляционный насос.
Однако не стоит полагаться только рассматриваемый агрегат. Эффективность и высокий КПД автономной системы обогрева также зависят от:
Мастера в первую очередь обращают внимание на производителя агрегата. Популярными считаются циркуляционные насосы европейских брендов Optima, Grundfos и Pedrollo.
Приобретая рассматриваемое устройство, также обращайте внимание на следующие параметры:
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