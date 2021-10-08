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Как выбрать оптимальный циркуляционный насос

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Как выбрать оптимальный циркуляционный насос

В последние годы коммунальные услуги все время дорожают. Чтобы минимизировать расходы и при этом иметь комфортную температуру в доме, многие оборудуют в своем жилье автономную систему отопления. Она может быть либо электрической, либо водяной. Во втором случае «сердцем» системы становится газовый, электрический или твердотопливный котел. А чтобы теплоноситель двигался по контуру непрерывно и полноценно, необходимо подбирать хорошие циркуляционные насосы для отопления, желательно европейского производства. 

Как работает агрегат

Когда включают котел, вода в баке начинает нагреваться и продвигаться по контуру. Чтобы ускорить процесс прогрева, быстрее продвинуть теплоноситель и обеспечить во всех помещениях комфортную температуру, понадобится циркуляционный насос.

От чего зависит эффективность системы

Однако не стоит полагаться только рассматриваемый агрегат. Эффективность и высокий КПД автономной системы обогрева также зависят от:

  • качественного наружного утепления дома;
  • температуры воздуха за окном;
  • общей площади помещения;
  • наличия обогреваемых помещений вокруг (если речь идет о многоквартирном доме);
  • наличия качественных окон и дверей;
  • качества радиаторов (новые алюминиевые/стальные батареи лучше старых чугунных).

На что обращать внимание при покупке устройства

Мастера в первую очередь обращают внимание на производителя агрегата. Популярными считаются циркуляционные насосы европейских брендов Optima, Grundfos и Pedrollo.

Приобретая рассматриваемое устройство, также обращайте внимание на следующие параметры:

  • напор. Речь о том, на какую предельную высоту сможет циркуляционный насос продвинуть нагретую воду. Для бытового потребления подойдут насосы с напором 4–8 м. Такого устройства хватит на обустройство автономной системы отопления в двух-, трехэтажном доме;
  • производительность. Речь о том, сколько литров воды за минуту способен перекачать насос. Желательно выбирать устройство с показателем от 70 л/мин.;
  • тип ротора — сухой или мокрый. Оптимальный вариант для квартиры или частного дома без подсобного помещения — агрегат с мокрым ротором. В этом случае жидкость гасит вибрации, следовательно, агрегат работает тихо.

Подобрать оптимальные комплектующие для оборудования теплого пола помогут квалифицированные консультанты интернет-магазина Skvagina.com.ua. Сотрудники компании учтут все технические параметры вашей системы и организуют быструю доставку товара в любой населенный пункт Украины.

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