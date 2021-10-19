В Минобороны хотят, чтобы США продолжали сдерживать РФ от ведения полномасштабной войны на Донбассе

Украина ожидает, что США и в дальнейшем будут сдерживать Россию от распространения вооруженного конфликта на Донбассе и перерастания его в полномасштабную войну, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
«Чего бы мы ожидали от США? Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всячески всеми доступными методами сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта, от перерастания его в полномасштабную войну», — сказал Таран на совместно брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
Таран указал, что средства влияния США — и дипломатические, и военные, и военно-техническая помощь Украине.
«Это все то, что мы получаем на данное время от США», — объяснил он.
Министр обороны Украины отметил, что он не хотел бы сравнивать отношения США с Украиной и отношения США с Афганистаном, и заявил, что у Украины нет никаких сомнений в поддержке США.
«Украина — это страна, которая борется за свою независимость, за свою территориальную целостность, и у нас нет никаких сомнений в поддержке нашего стратегического партнера. Соединенные Штаты понимают важность борьбы Украины за свою независимость, за сдерживание российской агрессии. Соединенные Штаты отлично понимают, что Украина стоит на переднем крае борьбы с российской экспансией, со стремлением России возродить свои имперские амбиции и таким образом создать угрозу для всего европейского континента. У нас нет никаких сомнений в преданности США поддержке Украины», — подчеркнул Таран.
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