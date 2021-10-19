Глава Пентагона заявил, что Россия начала войну на Донбассе

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию, считает министр обороны США Ллойд Остин.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном во вторник в Киеве.

Он также заявил, что никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики, комментируя реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО.

«Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить», — сказал Остин.