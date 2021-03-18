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Судье ВАКС объявили дисциплинарное взыскание за нарушения в «деле ОАСК»

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Судье ВАКС объявили дисциплинарное взыскание за нарушения в «деле ОАСК»

Судье Высшего антикоррупционного суда Андрею Бацюку, который давал разрешение на принудительный привод на заседание главы ОАСК Павла Вовка, Высший совет правосудия объявил дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

«17 марта 2021 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарная палата решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения», — отметили там.

В сообщении сказано, что в одном из своих постановлений судья Бицюк указал, что в уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении, тогда как материалам дела этот вывод не соответствует.

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17 марта судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать сроки расследования по «делу ОАСК».

ВСП, ВАКС, ОАСК
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