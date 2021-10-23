США опубликуют новые документы об убийстве Кеннеди

Администрация президента Джо Байдена к 15 декабря опубликует новые материалы, связанные с убийством в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление Байдена.
В документе говорится, в 1992 году Конгресс США принял решение о постепенном обнародовании данных, которые относятся к убийству Кеннеди, если они не нанесут вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны.
Сейчас американские ведомства занимаются проверкой этих документов. К 15 декабря собираются опубликовать документы, которые не вызвали у властей возражений и споров.
«Любая информация, которая в настоящее время удерживается от публичного раскрытия и которую агентства не предложили отложить на более поздний срок, должна быть рассмотрена до 15 декабря 2021 года и будет публично раскрыта в этот день», — говорится в заявлении президента.
Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить до 15 декабря 2022 года.
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