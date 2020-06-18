Умерла сестра Джона Кеннеди

Младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди - Джин Кеннеди Смит - умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на ее дочь Ким.
По данным издания, Кеннеди Смит умерла 17 июня в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Таким образом, в живых не осталось ни одного из девяти детей Джозефа и Розы Кеннеди.
Джин Кеннеди Смит родилась 20 февраля 1928 года. С 1993 по 1998 год занимала должность посла США в Ирландии. Она сыграла важную роль в мирном процессе в Северной Ирландии, способствовав подписанию Белфастского соглашения 10 апреля 1998 года о политическом урегулировании конфликта в этом регионе.
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