США рассекретили сотни документов об убийстве Кеннеди

Власти США обнародовали в среду сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.

«Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена... требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн», — сказано в сопроводительной записке.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года.

Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.