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Украина даст Молдове газ в долг

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Украина даст Молдове газ в долг

Украина окажет помощь Молдове с поставками газа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать», — сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

«Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает „Газпром“», — пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдова поставленный ресурс вернет. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украины есть территории, которые запитываются газом из Молдовы.

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Как сообщалось, правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней — с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

газ, СНБО, Молдова, Алексей Данилов
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