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Саакашвили обратился из тюрьмы к украинским депутатам

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Саакашвили обратился из тюрьмы к украинским депутатам

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал из тюрьмы обращение к депутатам Верховной Рады Украины, в котором рассказал о своем состоянии и причинах поездки в Грузию.

Соответствующее обращение опубликовано на странице Саакашвили в Фейсбуке.

По его словам, за 32 дня голодовки он потерял почти 20 килограммов веса, в настоящее время его лишили права на телефонные звонки, отказывают в возможности приехать в суд и даже не говорят, когда это будет возможно.

«Они смертельно боятся любого моего публичного слова. Также они отказываются выполнять срочную рекомендацию созданного ими же медицинского консилиума врачей — перевести меня в многопрофильную больницу», — добавил Саакашвили.

Третий президент Грузии акцентировал, что считает себя «личным узником Путина».

«Считаю себя личным узником Путина, поскольку он все эти годы много раз говорил обо мне. Дал грузинским властям крупнейшего частного акционера российского Газпрома — Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры», — подчеркнул он.

Саакашвили в обращении к украинским депутатам объяснил причины поездки в Грузию, где его и задержали.

«Наверное, у вас главный вопрос — почему я поехал в Грузию? Я считал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально изменилась. Во всем», — отметил он.

Саакашвили добавил, что ему удалось повлиять на объединение грузин в прозападном курсе страны.

При этом, по его словам, он остается «лояльным и патриотическим гражданином Украины».

«Я горжусь тем, что президент Зеленский вернул мне паспорт. Я очень благодарен вам за немало революционных законопроектов, которые вы поддержали; в том числе подготовленных с нашим скромным участием. Благодарен членам различных фракций, которые проявляли солидарность... Я прожил в Украине 8 лет своей жизни. У меня в Киеве есть дом и семья, и я очень благодарен за заявление Президента, что Украина не оставит своего гражданина. Грузия не имеет более любимой нации и верного союзника, чем Украина; и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения укреплялись», — резюмировал Саакашвили.

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Как сообщалось, Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, где он не был 8 лет и поехал поддержать свою партию на местных выборах. В Грузии против Саакашвили было открыто четыре уголовных производства. По двум из них вынесены заочные приговоры с максимальным сроком лишения свободы — 6 лет. Политик считает, что дела против него сфабрикованы.

После задержания Саакашвили поместили в колонию №12 города Рустави для отбывания наказания. В тюрьме политик объявил голодовку.

29 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность передачи Саакашвили Украине.

Михаил Саакашвили, Верховная Рада
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