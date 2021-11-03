Зеленский провел в Глазго 13 встреч

Украинская делегация провела на климатической конференции СOP26 в Глазго (Великобритания) два насыщенных дня переговоров, которые укрепили стратегические партнерства и безопасность Украины, расширили дипломатическую географию и представили Киев как активного участника глобальных усилий изменениям климата, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Два дня в Глазго были очень насыщенными. Президент Украины провел в общей сложности 13 двусторонних встреч и переговоров, на которых говорилось об укреплении безопасности Украины, новых возможностях сотрудничества в энергетике, торговле, привлечении инвестиций», — отметил министр во время общения с пользователями соцсети Фейсбук в среду.
Глава МИД отметил важность встреч главы государства со стратегическими партнерами, Генеральным секретарем НАТО, президентом США и канцлером Германии.
«Президент на всех встречах уделял особое внимание ситуации безопасности на Донбассе, которая остается напряженной из-за деструктивных действий России. Речь шла о том, что мы можем сделать совместно с партнерами, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Отдельной темой была энергетическая безопасность Украины», — подчеркнул Кулеба.
Он также отметил расширение географии дипломатических контактов: «Мы расширили свой горизонт и вышли на новые позиции в этих регионах».
По словам главы МИД, некоторые контакты прошли впервые в истории двусторонних отношений, в частности, встречи с президентами Анголы и Либерии.
«Президент в Глазго расширил географию дипломатических контактов. Они создают новые возможности для Украины, позволяют более эффективно продвигать украинский экспорт, делать серьезные двусторонние проекты и в принципе укреплять наши позиции во всем мире», — уточнил Кулеба.
Он добавил, что Украина прибыла на конференцию «не с пустыми руками, а с конкретным вкладом в остановку изменений климата».
«Украина выглядела очень достойно, как активное государство, которое не только просит о помощи, но и помогает нуждающимся. Наша помощь партнерам по преодолению пожаров в Турции и Греции этим летом ярко об этом свидетельствует», — резюмировал министр.
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