Россия поставляет через Украину вдвое меньше газа, чем предусмотрено договором

Россия поставляет через газотранспортную систему (ГТС) Украины лишь половину от того объема, который должна поставлять в соответствии с соглашением, заявил в пятницу министр энергетики Герман Галущенко во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

«На сегодняшний день Россия поставляет через украинскую ГТС лишь 57 млн куб. м газа в сутки вместо 109 куб. м, которые должна поставлять в соответствии с соглашением», — сказал министр.

По его словам, нынешний отопительный сезон — «это не просто шесть месяцев низких температур». «На самом деле мы видим уже сейчас определенное поле энергетической войны с Россией за монополию в Европе. Сегодня используется энергетический кризис Россией для того, чтобы усилить свое геополитическое положение. И мы это видим по тому, что сегодня российские газовые хранилища заполнены на 99%, при этом в европейских странах, например, в Австрии, — на 55%, в Нидерландах — на 30%», — отметил Галущенко.

По его мнению, действия РФ «имеют единственную цель — помешать присоединению Украины к европейской энергосистеме». «В то же время ЕС и США поддерживают синхронизацию Украины с европейской энергосистемой», — утверждает министр.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отметил, что транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября, до 57 млн куб. м в сутки, а с 1 октября — до 86 млн куб. м в сутки. При этом, сказал Макогон, «Газпром» платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. Он считает, что при существующих объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м.