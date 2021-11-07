Украина почти в 27 раз нарастит импорт электроэнергии из Беларуси

Украинские энергопоставщики 8 ноября намерены импортировать из Беларуси почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее. Об этом следует из данных, опубликованных в воскресенье на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Поставки пройдут по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт.
Напомним, коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновились 6 ноября, их мощность сначаоа составляла всего 5 МВт в течение дня.
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