Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год.
«Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов», — сказал Трамп в эфире Fox News.
«Это не означает, что я буду (баллотироваться)», — уточнил Трамп.
Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, но не президент.
Трамп считается фаворитом праймериз среди республиканцев в случае, если решит вновь выдвигаться в президенты в 2024 году. До настоящего времени ни один видный республиканец на заявил, что готов помериться силами с Трампом на праймериз.
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