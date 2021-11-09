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78% украинцев считают родным языком украинский, но общаются на нем не все

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78% украинцев считают родным языком украинский, но общаются на нем не все

78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% — русский, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года.

Согласно данным исследования, на западе и в центре страны почти абсолютное большинство отмечает, что украинский является их родным языком. В южном регионе 56% назвали родным украинский и 41% — русский. На востоке 59% родным считают украинский и 34% — русский.

Отмечается, что возрастные отличия заключаются в том, что молодые люди несколько чаще считают своим родным языком украинский. Среди молодежи в возрасте 18–29 лет украинский считают родным 83%, а среди старшей группы (респонденты, которым за 60) — 74%. Такая же динамика наблюдается, если анализировать отдельно юг и восток: 64% молодежи юга и востока считают родным украинский, а среди старшего поколения — 53%.

Также восприятие родного языка зависит и от типа поселения. Среди жителей городов-миллионников больше всего (55%) родным считают украинский, 40% — русский. Среди жителей меньших городов и сел украинский называют родным значительно чаще.

Русский язык чаще украинский считают родным в городах-миллионниках юга и востока Украины (55% — русский, 36% — украинский). В меньших городах и селах юга и востока украинский называют родным около двух третей населения, а русский — около трети.

Так, в масштабах страны из тех, для кого родным является русский, 95% общаются им же и дома. Среди тех, для кого родной украинский, дома на нем общаются 77% (то есть около 20%, несмотря на то, что считает родным языком украинский, дома все же говорят на русском).

Опрос свидетельствует, что на западе и в центре в основном люди дома общаются на том языке, который для них родной. Однако на востоке и юге почти половина респондентов, для которых украинский родной, дома преимущественно общаются на русском.

Кроме того, исследование показало, что 59% украинцев отмечают, что за последние полгода использования украинского языка в сфере обслуживания и торговли стало больше (26% сказали, что немного больше, а 33%, что существенно больше).

Почти треть граждан (31%) не заметили каких-либо изменений в частоте употребления украинского языка. Увеличение частоты использования государственного языка было замечено во всех регионах. При этом на востоке чаще всего (44%) говорили, что использование украинского существенно возросло (и еще 20% отмечали, что немного увеличилось). Однако на юге чаще всего отмечалось, что с использованием языков ничего не изменилось (41%).

При этом 55% украинцев поддерживают норму «языкового закона» об обслуживании на украинском языке при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе. 21% такую норму не поддерживает и еще почти для 18% украинцев это безразлично.

Больше всего тех, кто поддерживает обязательное обслуживание на государственном языке в западном и центральном регионах — 74% и 62% (вместо этого не поддерживают 11% и 14% соответственно). На юге и востоке Украины примерно одинаковые части тех, кто поддерживает и не поддерживает эту норму закона: на юге 33% поддерживают, а 37% — нет, на востоке 38% поддерживают, а почти 33% — нет. В обоих этих регионах также около 30% не определившихся со своим отношением или для кого это безразлично.

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Опрос был проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

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