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В Украине 833 человека умерли за сутки от СOVID-19 - это новый антирекорд

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В Украине 833 человека умерли за сутки от СOVID-19 - это новый антирекорд

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 18 988 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 16 609 человек, 833 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

833 смерти - это новый антирекорд. Предыдущее максимальное число летальных случаев фиксировали в субботу, 6 ноября. Тогда сообщалось о 793 смертях.

«За сутки 8 ноября в Украине: зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 183, медработников — 426); 240 440 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы — 100 001 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 967 человек; летальных случаев — 833; выздоровело — 16 609 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 107 489 человек; выздоровело — 2 537 565 человек; летальных случаев — 73 390.

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С начала прививочной кампании вакцинировано 11 546 723 человека, из них получили одну дозу — 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок.

коронавирус
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