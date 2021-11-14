Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода «Северный поток-2», сообщила британская Sunday Telegraph.

«Это (газопровод — Ред.) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров», — заявила Трасс изданию.

Она подчеркнула: «В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию».

10 сентября «Газпром» официально сообщил о полном завершении строительства «Северного потока-2».