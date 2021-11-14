Войти
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»

311
Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода «Северный поток-2», сообщила британская Sunday Telegraph.

«Это (газопровод — Ред.) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров», — заявила Трасс изданию.

Она подчеркнула: «В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию».

Читайте также: Лукашенко поделился секретом долголетия

10 сентября «Газпром» официально сообщил о полном завершении строительства «Северного потока-2».

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 14 ноября 2021
Суббота, 13 ноября 2021
Пятница, 12 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016