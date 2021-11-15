В Украине несколько улучшилась ситуация с COVID-19

Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 и количество госпитализаций в «ковидные» больницы в Украине за прошедшую неделю сократилось на фоне роста заболеваемости в Европе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«В Украине мы наблюдаем 6%-ное уменьшение случаев коронавирусной болезни за эту неделю по сравнению с предыдущей. За последнюю неделю количество госпитализаций в „ковидные“ больницы также уменьшилось на 13%», — сказал он на брифинге в понедельник.
Ляшко также отметил, что «впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из „ковидных“ больниц преобладает над количеством госпитализированных».
«В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают», — сказал он.
Ляшко считает, что «стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины».
Вместе с тем он подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания темпов вакцинации от COVID-19 и соблюдения карантинных ограничений.
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