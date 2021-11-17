Рада уточнила полномочия Бюро экономической безопасности

Верховная рада внесла изменения в административное и уголовное законодательство относительно деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Проект № 3959-1 в целом поддержали 296 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 17 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно проекту 3959-1, в Уголовном процессуальном кодексе:

определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности;

закреплены полномочия для проведения оперативными подразделениями бюро негласных следственных (розыскных) действий, а также внесены другие изменения для надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ.

Согласно закону, органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, является Бюро экономической безопасности Украины. Детективы органов БЭБ проводят досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных некоторыми экономическими статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине появилось Бюро экономической безопасности, которое заменило налоговую милицию.