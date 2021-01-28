Рада проголосовала за создание Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности», создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Документ поддержали 242 нардепа.

Бюро экономической безопасности будет единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления. Кроме тех, которые расследует НАБУ. Это означает, что с созданием БЭБ исчезнет не только налоговая милиция, но и экономические подразделения в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Всего на БЭБ планируют возложить полномочия расследовать уклонения от уплаты налогов, но, кроме этого, еще ряд преступлений, связанных с экономикой и финансами.

В БЭБ будут работать детективы, которые будут проводить не только сбор аналитической информации о, например, уклонении от уплаты налогов, но и вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.

Всего в БЭБ планируют трудоустроить 4000 работников — как в центральный аппарат, так и в региональные отделения.

Возглавит бюро директор. В первом чтении этого законопроекта предполагалось, что директора на 5 лет будет назначать президент, а выбирать конкурсная комиссия.

Однако ко второму чтению в документ внесли изменения — теперь предусмотрено, что директор, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабмином по представлению премьера.