Болгары переизбрали президента, заявившего про российский Крым

Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов, сообщают европейские СМИ со ссылкой на экзит-поллы.

Так, опросы, проведённые на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 63% до 65% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает от 31% до 33%.

Победа Радева, как отмечают СМИ, — хорошие новости для коалиции «Продолжаем перемены», которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.

В ходе предвыборной кампании Радева обвиняли в чрезмерных симпатиях к России.

Как сообщалось, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии. Последний назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.