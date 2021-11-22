Болгары переизбрали президента, заявившего про российский Крым

Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов, сообщают европейские СМИ со ссылкой на экзит-поллы.
Так, опросы, проведённые на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 63% до 65% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает от 31% до 33%.
Победа Радева, как отмечают СМИ, — хорошие новости для коалиции «Продолжаем перемены», которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.
В ходе предвыборной кампании Радева обвиняли в чрезмерных симпатиях к России.
Как сообщалось, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии. Последний назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.
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