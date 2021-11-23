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В мэрии Киева опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона

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В мэрии Киева опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник заявляет, что информация о перекрытии моста Патона в Киеве с 29 ноября не соответствует действительности и является манипуляцией, сообщается на сайте КГГА во вторник.

«Сегодня идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им.Е.О.Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация является преднамеренной манипуляцией», — подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать.

В КГГА также рассказали, что 6 и 13 ноября был проведен визуальный и технический осмотр, не нашедший новых процессов разрушения конструкции моста Патона.

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Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году и до 1965 года был единственным автомобильным переходом через р.Днепр в черте Киева. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

Киев, мост Патона
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