Меркель поговорила по телефону с Зеленским

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались ситуация на Донбассе, усилия в нормандском формате и миграционный кризис на границах ЕС. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на востоке Украины. Канцлер Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий», — отметил Зайберт.
«Канцлер и президент были едины во мнении касательно продолжения усилий в нормандском формате по реализации Минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта», — добавил он.
«Наряду с этим они обсудили ситуацию на границах Беларуси и ЕС, а также Беларуси и Украины», — сообщил представитель Кабмина ФРГ.
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