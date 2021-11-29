В США заявили о неизбежности распространения штамма омикрон

Случаи заражения омикрон-штаммом нового коронавируса в США пока не выявлены, однако его распространение неизбежно. С таким заявлением выступил в понедельник в эфире телеканала ABC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Нет, выявленных случаев по-прежнему нет», — ответил он на соответствующий вопрос. По словам Фаучи, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США находятся в «состоянии повышенной готовности» и проводят соответствующие проверки.
«Неизбежно то, что рано или поздно омикрон получит широкое распространение, потому что как минимум его молекулярные характеристики говорят о том, что у него высокая скорость распространения, — продолжил инфекционист. — Конечно, мы еще мало о нем знаем, но думаю, что в ближайшие неделю-две многое прояснится».
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.
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