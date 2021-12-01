Уже более двух десятков стран сообщили о наличии у них штамма омикрон

По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти», — сказал он.
Гебрейсус считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.
«Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение „омикрона“, запрет представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования», — сказал гендиректор.
«ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были полностью вакцинированы, немедленно», — подчеркнул Гебрейесус.
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