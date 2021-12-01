Лукашенко утверждает, что Крым «сдали» украинские военные

Украинские якобы военные сами предложили российским коллегам в 2014 «спасти Крым от вторжения НАТО». Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные) вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне. И, как обычно выпили по рюмке, завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримите определенные действия. Он не будет и украинским. А чей — натовский. Да, НАТО было заточено на Крым», сказал белорусский президент.
В дальнейшем, по его словам, после очередной встречи с россиянами украинцы предложили им передать информацию президенту Владимиру Путину, что «вопрос Крыма надо решать». «По моим данным, президенту было доложено», — сказал Лукашенко.
Напомним, что Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. Военные, находившиеся на полуострове, не оказали сопротивления россиянам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016