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Лукашенко утверждает, что Крым «сдали» украинские военные

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Лукашенко утверждает, что Крым «сдали» украинские военные

Украинские якобы военные сами предложили российским коллегам в 2014 «спасти Крым от вторжения НАТО». Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Они (украинские военные) вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне. И, как обычно выпили по рюмке, завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримите определенные действия. Он не будет и украинским. А чей — натовский. Да, НАТО было заточено на Крым», сказал белорусский президент.

В дальнейшем, по его словам, после очередной встречи с россиянами украинцы предложили им передать информацию президенту Владимиру Путину, что «вопрос Крыма надо решать». «По моим данным, президенту было доложено», — сказал Лукашенко.

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Напомним, что Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. Военные, находившиеся на полуострове, не оказали сопротивления россиянам.

Крым, Александр Лукашенко
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Среда, 1 декабря 2021
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