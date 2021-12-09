Нацбанк повысил учетную ставку до 9% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 9% годовых с нынешних 8,5%, сообщается на сайте НБУ.
«Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%», — поясняется в сообщении.
В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по монетарной политике, указал регулятор.
Нацбанк добавил, что пик инфляционного всплеска пройден, однако инфляция снижается медленнее, чем ожидалось. В частности, в октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом исчислении и в ноябре инфляция продолжила замедляться за счет исчерпания низкой прошлогодней базы сравнения, лучших урожаев, административных решений относительно тарифов ЖКХ и влияния предыдущих решений по усилению монетарной политики.
В то же время, траектория инфляции остается выше, чем предполагалось октябрьским макропрогнозом Нацбанка за счет усиления давления на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора через вторичные эффекты удорожания продовольственных товаров и энергоносителей, а также рост затрат бизнеса на логистику и оплату труда.
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