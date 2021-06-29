Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали большинство членов комитета Нацбанка

Сохранение учетной ставки на уровне 7,5% поддержали 16 июня семь из 10 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ), еще трое членов комитета предлагали действовать более решительно и поднять ставку до 8%.

«Семеро членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5%. Они согласились, что проинфляционные риски с момента последнего монетарного решения усилились. Впрочем, текущее решение должно учитывать, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера», — говорится в сообщении НБУ.

Согласно ему, члены КМП согласились, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучшие урожаи. Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы.

Большинство членов КМП прогнозирует, что в дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривни и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, которое уже произошло.