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Задолженность по больничным в Украине уже почти три миллиарда

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Задолженность по больничным в Украине уже почти три миллиарда

Задолженность по больничным в Украине составляет почти три миллиарда гривен, из которых государство пока берется погасить только 1,75 миллиарда.

Это следует из данных Фонда соцстраха и постановления Кабмина «О выделении средств для выплаты материального обеспечения по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности», принятой правительством 15 декабря. Согласно документу Кабмин направит Фонду социального страхования указанные 1,75 миллиарда для погашения задолженности по оплате листков нетрудоспособности.

«В результате пандемии и повышения уровня заболеваемости COVID-19 увеличилось количество случаев амбулаторного и стационарного лечения застрахованных лиц, а затем увеличилось количество дней их нетрудоспособности», — прокомментировали ситуацию в Минсоцполитики.

Отмечается, что за счет 1,75 млрд гривен будет погашена задолженность по больничным для более 330 тыс. застрахованных лиц.

В то же время, по данным Фонда социального страхования, по итогам ноября потребность в расходах на больничные и страховые выплаты превысила поступления на 2,7 млрд. грн.

При этом в Фонде соцстраха заявляют о системном уменьшении в течение нескольких лет отчислений, направляемых в бюджет Фонда.

«В целом почти на 5%, что в денежном эквиваленте составляет около 16 млрд грн недополученных средств», — отмечают в Фонде соцстраха.

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По итогам ноября 2021 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 2,682 миллиарда гривен от ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты (без учета админрасходов) за этот же период составила 5,426 млрд гривен, учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных и пособий накопившуюся на начало месяца.

больничный
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