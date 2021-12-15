Задолженность по больничным в Украине уже почти три миллиарда

Задолженность по больничным в Украине составляет почти три миллиарда гривен, из которых государство пока берется погасить только 1,75 миллиарда.
Это следует из данных Фонда соцстраха и постановления Кабмина «О выделении средств для выплаты материального обеспечения по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности», принятой правительством 15 декабря. Согласно документу Кабмин направит Фонду социального страхования указанные 1,75 миллиарда для погашения задолженности по оплате листков нетрудоспособности.
«В результате пандемии и повышения уровня заболеваемости COVID-19 увеличилось количество случаев амбулаторного и стационарного лечения застрахованных лиц, а затем увеличилось количество дней их нетрудоспособности», — прокомментировали ситуацию в Минсоцполитики.
Отмечается, что за счет 1,75 млрд гривен будет погашена задолженность по больничным для более 330 тыс. застрахованных лиц.
В то же время, по данным Фонда социального страхования, по итогам ноября потребность в расходах на больничные и страховые выплаты превысила поступления на 2,7 млрд. грн.
При этом в Фонде соцстраха заявляют о системном уменьшении в течение нескольких лет отчислений, направляемых в бюджет Фонда.
«В целом почти на 5%, что в денежном эквиваленте составляет около 16 млрд грн недополученных средств», — отмечают в Фонде соцстраха.
По итогам ноября 2021 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 2,682 миллиарда гривен от ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты (без учета админрасходов) за этот же период составила 5,426 млрд гривен, учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных и пособий накопившуюся на начало месяца.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016