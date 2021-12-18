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США требуют от талибов выполнения обязательств в обмен на гуманитарную помощь

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США требуют от талибов выполнения обязательств в обмен на гуманитарную помощь

Власти США готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от захватившего контроль в стране радикального движения «Талибан» выполнения обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

«Мы оказываем поддержку Афганистану. США являются крупнейшим жертвователем для Афганистана. За последние несколько месяцев мы выделили более полумиллиарда долларов на гуманитарные нужды в Афганистане по линии ООН и неправительственных организаций», — отметил он, отвечая на вопрос об угрозе тяжелого гуманитарного кризиса в стране. Салливан напомнил, что Вашингтон не препятствует структурам ООН и неправительственным организациям в оказании гуманитарной помощи афганцам.

«Мы также говорим с „Талибаном“, мы им заявляем, что, если они хотят получать прямую помощь от какой-либо страны, в том числе от США, им нужно выполнять свои основные обязательства, международные гуманитарные обязательства, обязательства, касающиеся прав человека, и свои обязательства в вопросах борьбы с терроризмом», — пояснил помощник американского лидера. «В настоящее время, учитывая, что мы видели, США и международному сообществу следует предоставлять помощь афганцам не через правительство талибов, а через международные институты и неправительственные организации», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США разморозить афганские активы, Салливан ответил: «Афганские средства, которые заморожены в США, являются предметом разбирательства, оно должно быть завершено». Как заверил помощник американского лидера, ключевым вопросом является «доставка помощи людям по всей стране с наступлением зимы». «Мы сделаем все возможное с финансовой, логистической и операционной точек зрения для оказания помощи», — сказал он.

«Это вопрос стратегического значения, поскольку, конечно, полный и всесторонний крах Афганистана повлек бы за собой самые разные негативные последствия», — подчеркнул Салливан. Он отметил, что у соседних с Афганистаном стран также «есть обязательства» оказывать гуманитарную помощь.

Салливану также был задан вопрос о том, при каких условиях может быть признано Вашингтоном сформированное талибами временное правительство Афганистана. «В рамках нашего взаимодействия с „Талибаном“ в Дохе мы ясно и четко давали понять, каковы наши ожидания», — ответил он. «В целом, думаю, вопрос следует задать правительству талибов. Что они готовы сделать, чтобы продемонстрировать миру, что готовы действовать принципиально иначе», — добавил помощник президента США.

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Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

США, Талибан
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