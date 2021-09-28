В США назвали «Талибан» террористической организацией

«Талибан» не разорвал своих связей с «Аль-Каидой», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Мы должны помнить, что «Талибан» был и остается террористической организацией, и они не разорвали своих связей с «Аль-Каидой», — сказал Милли в ходе слушаний в сенатском комитете по обороне.

По его словам, восстановление террористами возможностей организовывать атаки с территории Афганистана является реальностью.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страны. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией.