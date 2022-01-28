Минздрав ожидает на треть меньше смертей от «омикрона» в сравнении с «дельтой»

Министерство здравоохранения ожидает на треть меньше смертей от COVID-19 на пике волны «омикрона» в сравнении с пиком «дельты», сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также прогнозирует, что в пиковые моменты количество заболевших COVID-19 в сутки может достичь 40-60 тыс. человек.

По словам министра, Украина достигнет пиковой нагрузки по COVID-19 уже в течение ближайших недель, при этом глава Минздрава подчеркнул, что медицинская система страны в состоянии выдержать нагрузку, связанную с ростом заболеваемости.

«Медицинская система Украины выдержала нагрузку в 34 тыс. заболевших в сутки», — подчеркнул он.

Как сообщалось, на пике волны «дельты» в первой половине ноября среднее число смертей за неделю достигало 680.