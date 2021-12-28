Запасы газа в хранилищах Украины уже ниже 15 млрд кубометров

По данным оператора ГТС, запасы снизились на 41,2% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины снизились на 41,2%, или на 9,95 млрд куб. м, до 14,174 млрд куб. м по сравнению с аналогичными показателями прошлого года (24,1 млрд куб. м). Об этом свидетельствуют оперативные данные государственной компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».
«По состоянию на 26 декабря запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) снизились на 41,2%, или на 9,95 млрд куб. м, до 14,174 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отмечается на сайте регулятора.
При этом с 19 по 26 декабря запасы природного газа в ПХГ снизились на 4,7%, или на 698 млн куб. м. 5 октября, когда начался сезон отбора газа, запасы в ПХГ сократились на 24,9%, или на 4,7 млрд куб. м.
В начале октября Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища, накопив 18,864 млрд куб. м, и с 5 октября начала отбор газа.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в стране достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
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